Viabilità, Aricò “Firmato protocollo con Anas, grande giornata per la Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Una grande giornata oggi per la Sicilia: si parla della Palermo-Agrigento e abbiamo un cronoprogramma preciso che eliminerà tutti i semafori e tutti i cantieri entro i prossimi 6 mesi. Abbiamo delle date certe, ci sono gli ultimi cantieri e saranno eliminati a breve, perché chiusura dei lavori già nel gennaio del 2027”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, a margine della firma del protocollo d’intesa Regione-Anas a favore di otto Comuni. Una convenzione fra Regione, Anas e otto Comuni siciliani (Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati) relativa agli interventi di compensazione territoriale per i lavori di ammodernamento dell’itinerario Palermo-Agrigento (strade statali 121 e 189). “Abbiamo recuperato – ha aggiunto Aricò – anche le risorse: sono 21 milioni di euro dei fondi FSC, patto siglato tra il presidente della Regione Renato Schifani e il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, destinati a 8 Comuni. Dopodiché ci occuperemo anche della sicurezza. C’è un tratto che è la Coda di Volpe, dove c’è stato un grido di dolore e di allarme di diversi sindaci sulla sicurezza autostradale su quel tratto, e oggi – con il supporto ad Anas – presenteremo un progetto che eliminerà le incertezze di guida su quel tratto”. xd6/vbo/mca3

© Riproduzione riservata