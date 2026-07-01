Ultime News

1 Lug 2026 “Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi
1 Lug 2026 Allontanato dalla famiglia, invia video shock all’assistente sociale: condannato
1 Lug 2026 Inaugurato in Tunisia il progetto Zafit: Cremona esporta formazione e buone pratiche
1 Lug 2026 Maltrattamenti e minacce di morte alla ex convivente: pena di due anni e due mesi
1 Lug 2026 Lo ospita in casa e lui lo deruba, la vittima: “Un vero farabutto”. 28enne condannato
Video Pillole

A Messina taglio del nastro per due nuovi ospedali e tre case di comunità

MESSINA (ITALPRESS) – L’Asp di Messina accelera sulla sanità di prossimità con l’inaugurazione di due ospedali nella Cittadella Sanitaria e di tre case della comunità hub. Un ulteriore passo avanti verso un modello di assistenza che mette al centro il paziente e la sua famiglia, offrendo risposte concrete ai bisogni del territorio e contribuendo a ridurre ricoveri inappropriati e disagi legati alla distanza dai luoghi di cura.
fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...