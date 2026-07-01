A Messina taglio del nastro per due nuovi ospedali e tre case di comunità





MESSINA (ITALPRESS) – L’Asp di Messina accelera sulla sanità di prossimità con l’inaugurazione di due ospedali nella Cittadella Sanitaria e di tre case della comunità hub. Un ulteriore passo avanti verso un modello di assistenza che mette al centro il paziente e la sua famiglia, offrendo risposte concrete ai bisogni del territorio e contribuendo a ridurre ricoveri inappropriati e disagi legati alla distanza dai luoghi di cura.

fsc/azn

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