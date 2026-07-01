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Agrifood Magazine – 1/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Vinitaly sbarca per la prima volta in Canada
– Summer Fancy Food Show, 300 aziende italiane a New York
– Italia Agrifood Innovation Hub, nuovo motore per il settore agroalimentare
– Birra analcolica, il nuovo trend dell’estate
mgg/gtr/col

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