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Brignone “Ambrogino d’oro? Orgoglio rappresentare l’Italia ai Giochi”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Ambrogino d’oro? Questa cosa mi rende molto orgogliosa, sicuramente riuscire a rappresentare il tuo paese a Milano-Cortina, nelle Olimpiadi di casa, poter trasmettere dei valori, essere parte trainante, è qualcosa di veramente bello che mi rende molto orgogliosa”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, durante la consegna dell’Ambrogino d’oro a Palazzo Marino, a Milano.
pia/xd6/gm/azn

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