Brignone “Sto lavorando bene da sei settimane, la mia gamba migliora”





MILANO (ITALPRESS) – “Sto lavorando fisicamente, sono oltre sei le settimane di preparazione atletica, miglioro giorno per giorno, la mia gamba idem. Mi sto allenando duramente come al solito in questo periodo”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, durante la consegna dell’Ambrogino d’oro, in merito alla prossima stagione di coppa del mondo che comincerà come di consueto in Austria. “Le sensazioni rispetto alla fine della stagione? Sono parecchio cambiate, a marzo e aprile ho fatto parecchia fatica, da maggio sto iniziando a svoltare, da più di sei settimane lavoro bene. Solden nei miei pensieri? No, è troppo in là, penso settimana dopo settimana, sto cercando di organizzarmi. Nei miei pensieri non c’è solo Solden, ma una stagione: voglio star bene e andare sugli sci”.

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