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Cinema & Spettacoli Magazine – 1/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Klara e il Sole”, il nuovo film di Taika Waititi
– “Love Letters”, esordio alla regia di Alice Douard
– “Separazioni” con Adriano Giannini e Barbora Bobulova
– “The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine”, il ritorno di Ridley Scott
mgg/azn

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