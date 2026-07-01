Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 1/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Klara e il Sole”, il nuovo film di Taika Waititi
– “Love Letters”, esordio alla regia di Alice Douard
– “Separazioni” con Adriano Giannini e Barbora Bobulova
– “The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine”, il ritorno di Ridley Scott
mgg/azn
– “Klara e il Sole”, il nuovo film di Taika Waititi
– “Love Letters”, esordio alla regia di Alice Douard
– “Separazioni” con Adriano Giannini e Barbora Bobulova
– “The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine”, il ritorno di Ridley Scott
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