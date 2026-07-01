Italia Agrifood Innovation Hub, nuovo motore per il settore agroalimentare





ROMA (ITALPRESS) – L’innovazione agroalimentare italiana cambia passo e punta a fare sistema. Dopo tre anni di attività a Verona, il Verona Agrifood Innovation Hub si trasforma in Italia Agrifood Innovation Hub, una piattaforma nazionale nata per mettere in rete imprese, startup, università e centri di ricerca con l’obiettivo di rendere il settore più competitivo e sostenibile. Il progetto, promosso dalla Fondazione Cariverona insieme a Eatable Adventures, arriva in una fase di crescita per l’agrifoodtech italiano, che nell’ultimo anno ha registrato un incremento degli investimenti del 18%, in controtendenza rispetto al resto d’Europa. Nei primi tre anni di attività il modello veronese ha favorito oltre 450 collaborazioni tra imprese, startup e investitori e coinvolto quasi 2.000 persone tra eventi, formazione e percorsi dedicati all’innovazione. Ora l’obiettivo è estendere questa esperienza a livello nazionale, creando una rete capace di accelerare il trasferimento tecnologico, sostenere i giovani talenti e valorizzare le eccellenze del Made in Italy, dalla produzione agricola fino all’industria alimentare. Grazie anche a una rete di partner italiani e internazionali, il nuovo Hub punta a rafforzare la presenza dell’innovazione agroalimentare italiana sui mercati globali, trasformando ricerca e competenze in nuove opportunità di sviluppo per le filiere e per i territori.

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