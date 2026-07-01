Rosario, Barcellona, Recanati e Miami: Cristina Cubero racconta Messi

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da Rosario a Miami, passando per Barcellona e Recanati. Cristina Cubero, vicedirettrice del Mundo Deportivo e testimone privilegiata dell’intera carriera di Lionel Messi, ripercorre la storia della Pulce attraverso aneddoti e retroscena: dal debutto con l’Argentina, durato pochi minuti per un’espulsione, alle origini marchigiane della famiglia, fino alla quotidianità americana, scandita dalla famiglia e da solide amicizie italiane.

xu2/gm/gsl (Video e intervista di Enrico Currò)