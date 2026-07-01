Ultime News

1 Lug 2026 “Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi
1 Lug 2026 Allontanato dalla famiglia, invia video shock all’assistente sociale: condannato
1 Lug 2026 Inaugurato in Tunisia il progetto Zafit: Cremona esporta formazione e buone pratiche
1 Lug 2026 Maltrattamenti e minacce di morte alla ex convivente: pena di due anni e due mesi
1 Lug 2026 Lo ospita in casa e lui lo deruba, la vittima: “Un vero farabutto”. 28enne condannato
Video Pillole

Rosario, Barcellona, Recanati e Miami: Cristina Cubero racconta Messi

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da Rosario a Miami, passando per Barcellona e Recanati. Cristina Cubero, vicedirettrice del Mundo Deportivo e testimone privilegiata dell’intera carriera di Lionel Messi, ripercorre la storia della Pulce attraverso aneddoti e retroscena: dal debutto con l’Argentina, durato pochi minuti per un’espulsione, alle origini marchigiane della famiglia, fino alla quotidianità americana, scandita dalla famiglia e da solide amicizie italiane.

xu2/gm/gsl (Video e intervista di Enrico Currò)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...