Sala “Tempi stretti per San Siro? Tutte sciocchezze, bastava proroga”





MILANO (ITALPRESS) – “Mancata trasparenza sui tempi di San Siro? L’obiezione è generica. Ribadisco, noi non eravamo nemmeno tenuti a fare una gara, però faccio un’osservazione a chi dice che i tempi erano brevi: se qualcuno che sostiene che i tempi siano stati brevi, avrebbe potuto partecipare, era semplicissimo, sarebbe bastata una proroga. Sono tutte sciocchezze”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna dell’Ambrogino d’Oro, in merito alle polemiche riguardanti lo stadio San Siro. “Perché qualcuno che era interessato non ha chiesto una proroga? Perché qualcuno che era interessato non ha fatto ricorso? Perché non era interessato, questa è la verità storica. Noi siamo con la coscienza più che a posto e, ripeto, è la voglia di criticare per criticare. C’erano mille modi per prolungare e chiedere al Comune che prolungasse i tempi di gara. Non è stato fatto”.

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