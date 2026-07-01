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Tg News – 1/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incendio con vittime in un condominio di Anversa
– In Svizzera è scisma, i lefebvriani consacrano 4 nuovi vescovi
– Nessy Guerra rilasciata in Egitto dopo intervento Farnesina
– Triplice omicidio a Roma, oltre 100 segnalazioni sul presunto killer
– Cospito resta al 41 bis, respinto ricorso della difesa
– Warsh: “La Federal Reserve resterà indipendente”
– Sinner vola al terzo turno di Wimbledon, Cobolli vince su Navone
– Pichetto Fratin interviene su conferenza su efficienza energetica di Montreal
– Previsioni 3B Meteo 2 Luglio
azn

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