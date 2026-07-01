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Trasporti & Logistica Magazine – 1/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– A maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente
– Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera
– Debuttano in Italia le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS
sat/azn
– A maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente
– Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera
– Debuttano in Italia le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS
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