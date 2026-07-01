Ultime News

1 Lug 2026 “Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi
1 Lug 2026 Allontanato dalla famiglia, invia video shock all’assistente sociale: condannato
1 Lug 2026 Inaugurato in Tunisia il progetto Zafit: Cremona esporta formazione e buone pratiche
1 Lug 2026 Maltrattamenti e minacce di morte alla ex convivente: pena di due anni e due mesi
1 Lug 2026 Lo ospita in casa e lui lo deruba, la vittima: “Un vero farabutto”. 28enne condannato
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 1/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– A maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente
– Autostrade e trafori, rinnovato il contratto di lavoro della filiera
– Debuttano in Italia le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...