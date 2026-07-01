Ue-Usa, Benifei “Respingere minacce Trump, tasse su digitale non si toccano”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Trump minaccia l’Unione Europea di conseguenze se verranno mantenute le cosiddette tasse sui servizi digitali, che sono misure introdotte per prevenire una totale elusione fiscale da parte delle grandi imprese digitali, soprattutto americane, ma non solo. La verità è che molte di queste multinazionali fanno grandi profitti, difficilmente tassabili per meccanismi di spostamento dei ricavi e altre modalità per ridurre l’imponibile”. Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, replicando ai nuovi avvertimenti della Casa Bianca contro la tassazione delle Big Tech a livello continentale, difendendo le norme nazionali già in vigore.

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