Ultime News

1 Lug 2026 Blackout in larga parte del centro città, spenti anche i semafori
1 Lug 2026 “Verso nuovi orizzonti”: il saluto del liceo Aselli al primo gruppo di maturandi
1 Lug 2026 Allontanato dalla famiglia, invia video shock all’assistente sociale: condannato
1 Lug 2026 Inaugurato in Tunisia il progetto Zafit: Cremona esporta formazione e buone pratiche
1 Lug 2026 Maltrattamenti e minacce di morte alla ex convivente: pena di due anni e due mesi
Video Pillole

Ue-Usa, Benifei “Respingere minacce Trump, tasse su digitale non si toccano”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Trump minaccia l’Unione Europea di conseguenze se verranno mantenute le cosiddette tasse sui servizi digitali, che sono misure introdotte per prevenire una totale elusione fiscale da parte delle grandi imprese digitali, soprattutto americane, ma non solo. La verità è che molte di queste multinazionali fanno grandi profitti, difficilmente tassabili per meccanismi di spostamento dei ricavi e altre modalità per ridurre l’imponibile”. Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, replicando ai nuovi avvertimenti della Casa Bianca contro la tassazione delle Big Tech a livello continentale, difendendo le norme nazionali già in vigore.
xf4/col3/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...