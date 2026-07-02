Ultime News

2 Lug 2026 Zanacchi: “Da intervento Cardaminopsis benefici per il centro storico e 150 posti di lavoro”
2 Lug 2026 “Ignorate le nostre istanze”: il comitato di Picenengo contro Comune e Regione su Cardaminopsis
2 Lug 2026 Quartiere Po, un progetto per colorare via Ticino, con tavolini e fioriere
2 Lug 2026 Interrogazione Tanta Robba, Pizzetti replica a Portesani: “Episodio non si ripeterà”
2 Lug 2026 Anche Cremona e l’EISI a ExpoAid 2026: quando lo sport diventa davvero di tutti
Video Pillole

Buonfiglio “Anno intenso e gratificante, l’impegno per il fair play è una sfida”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il bilancio del primo anno da presidente del Coni dal punto di vista personale è meraviglioso, gratificante. I campioni che vengono premiati sono un esempio meraviglioso, ancora una volta c’è un senso di affetto e gratitudine per portare avanti questo premio. Mi auguro che tra dieci anni tutti si comporteranno bene, è una sfida alla quale siamo contenti di partecipare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cena di gala del premio Fair Play Menarini, in svolgimento a Firenze.
f39/xb8/xr5/gm/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...