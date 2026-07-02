Export, Terzulli “Rapporto Sace presenta traiettoria positiva, +2% nel 2026”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto Sace presenta un quadro, una traiettoria di crescita delle esportazioni italiane dei beni in valore positivo, più 2% nel 2026, seguito da un 2,5% nel 2027, più 2,8% nel 2028. Questo è un messaggio, una traiettoria, un percorso che riteniamo essere coerente con la strategia delineata a livello di sistema Italia e con il piano di azione delineato dal Maeci”. Lo ha detto Alessandro Terzulli, chief economist Sace, a margine della presentazione del Rapporto sull’export.

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