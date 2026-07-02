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Federmanager, al Forum fiscalità premiale e managerialità per piano Mattei

ROMA (ITALPRESS) – La leva fiscale può diventare uno strumento strategico per rafforzare la competitività. È quanto emerso dal Forum nazionale di Federmanager, che ha posto al centro del confronto tre proposte rivolte al Governo: una fiscalità premiale per favorire la crescita delle PMI, l’introduzione di manager qualificati nel Piano Mattei per accompagnare le imprese nei mercati africani e un regime fiscale competitivo per i giovani professionisti. Nel corso dell’evento è stato presentato il Manifesto Federmanager 2026, che individua nella managerialità un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del Paese.
mec/mgg/gsl

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