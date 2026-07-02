Ultime News

2 Lug 2026 Crisi idrica in Lombardia: “Situazione difficile, ma non come nel 2022”
2 Lug 2026 Violentata e chiusa in casa dal suo spacciatore. “Non ci sono prove”, imputato assolto
2 Lug 2026 Lombardia: il Pd promuove sanzioni e tracciabilità per contrastare il bracconaggio
2 Lug 2026 Geometri, rinnovo del Consiglio direttivo: Marco Magni riconfermato presidente
2 Lug 2026 Juvi: sede al PalaRadi, nuovo parquet e collaborazione con Berryblue per il marketing
Video Pillole

Mattarella “Fulbright ha posto la pace al centro della sua azione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il senatore Fulbright è una figura di straordinaria importanza nella storia dei rapporti internazionali. Non soltanto ha posto la pace al centro della sua azione” e “della proposta del programma” ma “era un grande stratega di politica estera”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro col direttivo della commissione Fulbright al Quirinale. “Io credo che accanto a questo obiettivo, Fulbright ne avesse un altro strettamente connesso a quello della pace da perseguire: quello di comprendere che realizzare una diffusa influenza” che “produce, che determina anche una preminenza nella vita internazionale, nasce non dallo scontro, dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento, anzitutto culturale e scientifico”.

ads/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...