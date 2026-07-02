Mattarella “Fulbright ha posto la pace al centro della sua azione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il senatore Fulbright è una figura di straordinaria importanza nella storia dei rapporti internazionali. Non soltanto ha posto la pace al centro della sua azione” e “della proposta del programma” ma “era un grande stratega di politica estera”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro col direttivo della commissione Fulbright al Quirinale. “Io credo che accanto a questo obiettivo, Fulbright ne avesse un altro strettamente connesso a quello della pace da perseguire: quello di comprendere che realizzare una diffusa influenza” che “produce, che determina anche una preminenza nella vita internazionale, nasce non dallo scontro, dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento, anzitutto culturale e scientifico”.

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(Fonte video: Quirinale)