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Nel 2025 il Mezzogiorno traina la crescita

ROMA (ITALPRESS) – Il Mezzogiorno traina la crescita economica e occupazionale del Paese. È quanto emerge dalle stime preliminari dell’Istat sul Pil e sull’occupazione territoriale nel 2025, che evidenziano una dinamica leggermente più favorevole per il Sud rispetto alle altre aree italiane. Secondo i dati, il Prodotto interno lordo nel Mezzogiorno è cresciuto dello 0,6% in termini reali, superando il +0,5% registrato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro, in linea co n la crescita media nazionale. Un risultato che conferma una sostanziale omogeneità della ripresa economica, ma con una performance più brillante delle regioni meridionali. Ancora più significativo il dato sull’occupazione. A fronte di un incremento nazionale dell’1,1%, il Mezzogiorno registra un aumento degli occupati pari all’1,5%, il più elevato tra le macroaree del Paese. La crescita risulta più contenuta nel Nord-Ovest e nel Nord-Est.

gsl

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