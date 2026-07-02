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Primo Piano Europa – Puntata del 2 luglio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella sesta puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati del Partito Democratico e di Forza Italia Marco Tarquinio e Letizia Moratti, e la consigliera regionale pugliese Loredana Capone, componente del Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sull’allargamento dell’Unione Europea.

sat/azn

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