Schlein, “Costo energia e aumento salari sono priorità”

ROMA (ITALPRESS) – “Una delle priorità è il costo dell’energia, che va ridotto e per farlo fa scollegato dal costo del gas. Abbiamo il costo dell’energia più alto d’Europa e non possiamo accettarlo. Dobbiamo cercare di mettere in contatto i produttori di rinnovabili e le piccole e medie imprese in modo da far scendere i costi e da aumentare la competitività”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine del Forum Nazionale di Federmanager. Un’altra priorità “è quella di aumentare i salari. Abbiamo i salari più bassi d’Europa e questo si riflette sulla condizione delle famiglie italiane che hanno meno potere d’acquisto. Qualità del lavoro, riduzione delle precarietà e aumento degli investimenti sono tutte proposte che vogliamo perseguire”.mec/col4/gtr

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