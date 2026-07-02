Tajani “L’export è un fiore all’occhiello della nostra politica economica”

ROMA (ITALPRESS) – “Ministero degli Esteri, Ice, Sace, Cdp lavorano insieme affinché l’export italiano sia sempre più fiore all’occhiello della nostra politica economica, già stiamo al 40% del Pil, l’obiettivo che ci eravamo dati di 700 mld è un obiettivo che si può raggiungere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del Rapporto Sace. “Nonostante due guerre, più una guerra commerciale” ha aggiunto Tajani “siamo riusciti ad ottenere dei risultati straordinari, le cose vanno nella giusta direzione, il prodotto italiano piace anche negli Stati Uniti, sono aumentate le esportazioni”. Il ministro Tajani ha ricordato che “cresce l’export ovunque, andiamo nella giusta direzione, il sistema Italia funziona, più si lavora insieme, più si fa gioco di squadra meglio è, questi risultati li raggiungiamo perché lavoriamo in squadra”.

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