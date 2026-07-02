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Tg News – 2/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vaticano, decretata la scomunica per i Lefebvriani
– Pioggia di missili e droni su Kiev, 21 morti e oltre 80 feriti
– Esplosione in un caffè nel centro di Damasco, 5 vittime
– Accoltellato in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna
– A Milano ultimo saluto ad agente Imprezzabile, lutto cittadino
– Clemente Mastella: “Sono malato, spero di farcela” – Vigilanza Rai, lasciano tutti i componenti
– A Maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente
– Previsioni 3B Meteo 3 Luglio

gsl

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