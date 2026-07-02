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Tg Sport – 2/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Wimbledon: Impresa Sonego al 5° set, Grant esce contro Bouzkova
– Mondiali 2026: rimonta folle del Belgio, avanzano anche Inghilterra e Stati Uniti
– Colpo Juve, ufficiale Ekhator per 16 milioni, Tonali a un passo dal Tottenham
– Nazionale: Figc decisa, si va verso il Conte bis sulla panchina azzurra
– Ippica: grande spavento per Frankie Dettori, coinvolto in un grave incidente d’auto
– Canottaggio: l’Italia torna alla prestigiosa Henley Royal Regatta sul Tamigi
– Antognoni promuove i giovani e il passaggio di Liberali al Como
gsl

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