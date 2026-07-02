Todde “Su Cala Finanza ha vinto la Sardegna, le nostre regole si rispettano”

“Su Cala Finanza la Sardegna ha vinto. Ha vinto nei confronti del Governo, che ha dato un’autorizzazione aggirando quelle che sono le leggi regionali. Abbiamo sancito un presupposto importante, noi abbiamo a schiena dritta abbiamo detto che le regole si rispettano. Il nostro paesaggio è un valore e noi vogliamo uno sviluppo che rispetti ambiente e paesaggio”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in merito a Cala Finanza.

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(Fonte video: Regione Sardegna)