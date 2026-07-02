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Ucraina, dall’Ue stanziati i primi 3,9 miliardi per l’acquisto di droni

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha autorizzato l’erogazione della prima tranche da 3,9 miliardi di euro destinata all’acquisizione di sistemi senza pilota per le Forze di Difesa dell’Ucraina. Si inaugura così il programma di finanziamento previsto nell’ambito dello Ukraine Support Loan, il nuovo meccanismo europeo da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev nel biennio 2026 – 2027. L’iniziativa, annunciata contestualmente dalla Commissione europea e dal Ministero della Difesa ucraino, rappresenta il primo utilizzo del pacchetto da 6 miliardi di euro riservato alla produzione e all’approvvigionamento di droni, settore ormai considerato decisivo nell’evoluzione del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev la rapidità nell’erogazione dei fondi costituisce una priorità strategica, poiché consente di convertire direttamente il sostegno finanziario europeo in capacità operative disponibili sul fronte. Per il solo 2026, Bruxelles prevede di destinare 28,3 miliardi di euro al rafforzamento dell’industria della difesa ucraina, con particolare attenzione alla produzione nazionale di sistemi senza pilota, munizionamento e tecnologie “dual use”. La Commissione europea ha confermato che questa prima erogazione da 3,9 miliardi rappresenta l’avvio operativo del programma destinato ai droni.

gsl

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