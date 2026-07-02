Vujacic “LeBron incredibile, ma ora Doncic prenda in mano i Lakers”





FIRENZE (ITALPRESS) – “LeBron James ha fatto otto anni incredibili. Noi Lakers abbiamo la mentalità di chi vuole vincere e cercare di migliorare ogni stagione ma purtroppo negli ultimi anni non siamo stati dove volevamo essere. Lui ha fatto a modo suo, lo abbiamo ringraziato e adesso tocca a Luka Doncic prendere la squadra e portarla dove può. Luka è uno dei migliori nell’Nba e nel mondo, penso che quest’anno tutti i tifosi e tutti gli appassionati di basket si divertiranno a guardare i Lakers, speriamo di puntare pian piano a dove dobbiamo andare”. Lo ha detto l’ex cestista Sasha Vujacic, ambasciatore del Premio Fair Play Menarini, parlando della scelta di LeBron James di lasciare i Los Angeles Lakers. Vujacic, interpellato anche sul progetto Nba Europe, ha commentato: “Mi piace da morire. Penso che sia una necessità portare l’Nba in Europa e far sì che tutti gli appassionati di pallacanestro abbiano la possibilità di vedere il miglior gioco del mondo. Secondo me sarà qualcosa di incredibile, non vedo l’ora e vediamo cosa succede”.

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