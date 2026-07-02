Welfare aziendale, il 76% delle imprese supera il livello medio





ROMA (ITALPRESS) – Il welfare aziendale entra in una fase di maturità: il 76,5% delle PMI ha raggiunto almeno un livello medio, mentre le imprese con welfare alto o molto alto sono più che triplicate in dieci anni, passando dal 10,3% del 2016 al 33,9% del 2026. Scende al 18,2% la quota di aziende ferme al solo adempimento contrattuale. È quanto emerge dal Rapporto Welfare Index PMI 2026 di Generali, giunto alla decima edizione.

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