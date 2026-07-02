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Welfare, Massagli (Aiwa) “Necessario rispondere ai bisogni di oggi”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo osservato, facendo un’indagine con i nostri associati che coprono il 90% del mercato, che i piani di welfare in 10 anni sono cresciuti dell’839% e i lavoratori coinvolti in un piano di welfare aziendale del 699%. Perché questi numeri? Certamente per i tratti di originalità del nostro welfare, quello all’italiana, che è attento alla finalità sociale. Come Aiwa ci proponiamo – abbiamo presentato al Cnel e ai legislatori – delle proposte di legge, un vero e proprio disegno di legge, per far sì che non si perda la finalità sociale del welfare aziendale e che si aggiorni la normativa perché le aziende possano sempre di più rispondere ai bisogni sociali dei propri dipendenti”. Così Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa, l’Associazione Italiana Welfare Aziendale, parlando con la Italpress a margine del primo forum nazionale presso la sede del Cnel, nel corso del quale è
stata presentata una ricerca del Centro Studi.
(ITALPRESS).
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