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Anzani “Felice e fiero del Premio Fair Play Menarini”

FIRENZE (ITALPRESS) – Ricevere il Premio internazionale Fair Play Menarini “di sicuro è un’emozione grande, un orgoglio, perché io penso che oltre ad essere sportivi noi siamo anche delle persone che devono trasmettere dei valori. Sono molto felice e fiero e della riconoscenza che c’è stata nei miei confronti, perché vuol dire che sono riuscito anche a trasmettere anche solo il 2% di quello che ho dentro”. Lo ha detto il centrale del Modena Volley e della Nazionale Simone Anzani, a margine della cerimonia della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini, svoltosi a Firenze.
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