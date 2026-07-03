Arcivescovo Agrigento “Papa a Lampedusa messaggio anche contro la remigrazione”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – La visita di Papa Leone di domani a Lampedusa è anche “un messaggio contro la remigrazione”, è un percorso “che il Papa sta facendo e che ha portato avanti, soprattutto in queste ultime tappe: le Canarie e la visita alla memoria di Madre Cabrini”. Lo ha detto l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, incontrando la stampa, alla vigilia della visita del Pontefice.

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