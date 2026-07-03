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Buonfiglio “Calcio e governo sono partiti con il piede giusto”

ROMA (ITALPRESS) – “Se sta cambiando il rapporto tra calcio e Governo? Siamo partiti col piede giusto, è necessario che ci sia condivisione e che non ci siano protaganismi. L’interesse che rappresentiamo è quello della nazione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, all’uscita dagli uffici del ministro per lo Sport e i Giovani dopo l’incontro con Abodi e Malagò.
mec/ari/gtr

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