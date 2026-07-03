Ultime News

3 Lug 2026 Morte di Claudio Benelli, Castelleone sotto shock: “È una tragedia grandissima”
3 Lug 2026 Uno sguardo di troppo scatena il pestaggio nel piazzale dei bus: una condanna per lesioni
3 Lug 2026 Processato per alcol, ha la sindrome dell’auto-birrificio: assolto dopo il calvario
3 Lug 2026 Fulignati a un passo dal rinnovo: la Cremonese pianifica il futuro tra conferme e prestiti
3 Lug 2026 Sanità, al territorio cremonese quasi 2 milioni per potenziare sicurezza e tecnologia
Video Pillole

Carenza di manodopera in Italia, un canale diretto con l’Uzbekistan

ROMA (ITALPRESS) – La popolazione dell’Uzbekistan si sta avvicinando ai 40 milioni di abitanti e aumenta al ritmo di un milione di nascite all’anno. Un boom demografico che è risorsa importante per il paese e non solo, ma che comporta anche sfide significative, come la necessità di creare nuovi posti di lavoro. Marco Farci, vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan, in un’intervista all’Italpress spiega perché è importante che la manodopera uzbeka possa avvalersi di un canale semplice, trasparente e diretto con le autorità locali per entrare in contatto con i giusti partner in Italia, uno dei paesi europei che affrontano carenze importanti di manodopera in alcuni settori.
azn/col4/abr/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...