Ultime News

3 Lug 2026 Museo del Violino e Veneranda Biblioteca ambrosiana insieme per la cultura
3 Lug 2026 Il Torrione rinasce: taglio del nastro per il monumento più antico di Casalmaggiore
3 Lug 2026 A Crema l’ultimo saluto a Don Giuseppe Degli Agosti celebrato dal Vescovo Gianotti
3 Lug 2026 Sopralluogo del Comune al nuovo Polo dell’Infanzia “Mario Lodi”
3 Lug 2026 Gli scacchi invadono Piazza Roma con il torneo U14 e le premiazioni del Memorial Mussap
Video Pillole

Ghiotto “Un dovere trasmettere valori a nuove generazioni”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono felicissimo di ricevere il Premio Fair Play Menarini perché ho visto l’albo d’oro del premio, e vedere il mio nome accostato a quello di tantissimi altri campioni mi ha dato subito veramente una grande gioia. Penso che i valori del fair-play si vedano non solo nello sport ma anche nella vita: questo premio dà la possibilità anche di essere riconosciuti con dei valori positivi. E’ un po’ anche il nostro dovere in quanto sportivi riuscire a trasmettere poi a nuove generazioni attraverso le nostre gare, attraverso i nostri gesti, i valori del fair-play. Quindi essere qui mi fa piacere perché vuol dire che comunque, attraverso le nostre gesta sportive, siamo riusciti un po’ a insegnare qualcosa, magari anche ai giovani”. Lo ha detto il pattinatore azzurro Davide Ghiotto, insignito ieri sera del Premio internazionale Fair Play Menarini, nel corso di una cerimonia svoltasi al teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
f39/xb8/mc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...