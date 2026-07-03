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Giani “Bellissimo premiare atleti per valori che incarnano”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Premiare gli atleti non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per i valori che incarnano e trasmettono è qualcosa di insolito, ma anche di straordinariamente bello”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo alla cerimonia della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. Secondo Giani, il riconoscimento promosso dalla famiglia Aleotti, che siede nel board dell’azienda Menarini, rappresenta un messaggio di grande valore culturale e sociale. “Di solito i premi vengono assegnati agli atleti che hanno conquistato il miglior risultato o alle squadre che hanno vinto un campionato o un torneo – ha spiegato Giani – In questo caso, invece, vengono premiati sportivi che si sono distinti per il loro comportamento. Sono campioni di fama internazionale che hanno saputo incarnare i valori più autentici dello sport: il fair play, la lealtà, la correttezza e il rispetto dell’avversario”.
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