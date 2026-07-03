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Gualtieri “Giusto Rocca a protesta dei tifosi della Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Non commento quello che ha fatto Francesco Rocca, che è un tifoso della Lazio e quindi partecipa direttamente a quello che è il sentimento dei tifosi. Penso sia sempre giusto rapportarsi con i cittadini in modo empatico anche quando sono questioni che non ricadono direttamente sulle responsabilità dell’amministrazione. Aveva pienamente il diritto di fare quel che si sentiva di fare. Un rappresentante delle istituzioni deve avere un sentimento di compartecipazione a quello che sente la città”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del convegno “I grandi eventi sportivi: il Modello Roma”, rispondendo a chi chiedeva un commento sulla presenza del presidente della Regione Lazio alla protesta di ieri dei tifosi della Lazio contro la gestione di Claudio Lotito.
mec/mc/azn

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