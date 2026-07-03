Jeep Compass si rinnova con 4xe e Long Range





ROMA (ITALPRESS) – Jeep apre gli ordini per la nuova Compass 4xe e per la versione BEV Long Range, ampliando la gamma del C-SUV prodotto in Italia e progettato a Torino. Le due nuove varianti rafforzano la strategia del marchio orientata alla “libertà di scelta” e alle soluzioni multi-energia. La Compass 4xe rappresenta la versione al vertice della gamma: è completamente elettrica, a trazione integrale, e sviluppa fino a 375 cavalli. L’architettura a doppio motore consente la gestione indipendente dei due assi, garantendo massima trazione e capacità su ogni tipo di terreno. L’autonomia supera i 600 chilometri, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in circa mezz’ora. Il modello mantiene inoltre le tradizionali capacità off-road del brand, con assetto rialzato, angoli dedicati e modalità di guida specifiche per sabbia, neve e fango. Accanto alla 4xe debutta la versione BEV Long Range, con autonomia fino a 674 chilometri e una potenza di 231 cavalli. Anche in questo caso la tecnologia punta a un equilibrio tra efficienza e prestazioni. Le nuove versioni si inseriscono in una gamma già articolata che comprende varianti e-Hybrid e Plug-in Hybrid. L’arrivo sul mercato è previsto nei principali Paesi europei entro l’inizio di luglio.

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