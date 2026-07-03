Lampedusa attende Papa Leone XIV, emozione ed entusiasmo per isolani e turisti





LAMPEDUSA (ITALPRESS) – E’ previsto domani mattina l’arrivo di Papa Leone XIV a Lampedusa, per una visita pastorale destinata a entrare nella storia dell’isola. Tra i residenti c’è emozione e speranza che la presenza del Pontefice riporti l’attenzione su Lampedusa e sul suo ruolo di simbolo dell’accoglienza. Un entusiasmo che non riguarda solo i residenti, ma coinvolge anche i turisti. C’è chi si prepara infatti a vivere la giornata di domani fin dalle prime ore del mattino per seguire il Pontefice durante le varie tappe in programma: prima al cimitero di Cala Pisana, nell’area dedicata ai migranti morti in mare, poi alla Porta d’Europa per un momento di riflessione davanti al monumento che rappresenta l’approdo e la speranza, e infine al Molo Favaloro, che sarà ufficialmente intitolato a Papa Francesco. Il momento clou sarà la celebrazione della Santa Messa, prevista alle 10.30.

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