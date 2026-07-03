Malagò “Entro il 31 luglio attese risposte certificate sugli stadi di Euro2032”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto della riunione, il clima è eccellente. Entro il 31 luglio ci aspettiamo risposte certificate sugli stadi da inserire nel dossier perché l’Uefa su questo ha scadenze obbligate. Mi sento di dire che è un’opportunità per il Paese perché ci potranno essere degli stadi a supportare i cinque impianti iniziali, visto che magari da qui a quella data qualche problema potrebbe esserci. Inoltre andrò a trovare a breve il presidente Ceferin”. Lo ha detto il presidente Figc, Giovanni Malagò, all’uscita dagli uffici del ministro per lo Sport e i Giovani dopo l’incontro con Andrea Abodi a Largo Brazzà. La riunione – durata quasi tre ore – ha visto anche la partecipazione dei presidenti di Coni e Cip, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, oltre a Michele Uva, executive director for Euro 2032 per l’Italia, e il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa. Poi a chi gli chiede se tra gli impianti di Euro 2032 rientrerà anche il futuro impianto della Roma a Pietralata ha risposto: “Sì, è nel ragionamento”. Malagò ha sottolineato che all’ordine del giorno “c’erano alcune tematiche legate a situazioni di completamento di Milano Cortina e agli Yog (Giochi Olimpici Giovanili Invernali) che l’Italia ospiterà nel 2028”.

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