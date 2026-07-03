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Mazzei “Premio Fair Play Menarini, una grandissima emozione”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Per me fair play significa avere un ottimo rapporto di fiducia tra atleta e guida. Infatti nel nostro sport questo rapporto è di fondamentale importanza e si costruisce sciando molto assieme, e anche avendo molta empatia tra atleta e guida. È una grandissima emozione ed è sempre bellissimo essere presenti a premiazioni di grande livello come questa”. Lo ha detto la sciatrice paralimpica Chiara Mazzei, insignita del Premio internazionale Fair Play Menarini, in una cerimonia svoltasi al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. “Le Paralimpiadi di Milano-Cortina, per quanto riguarda la nazionale italiana, sono andate veramente molto molto bene – ha aggiunto Mazzei -. Abbiamo fatto tanti podi e anche altri piazzamenti di ottimo rilievo: alla fine nello sport non è tanto il risultato che conta, ma l’impegno che ci metti ad arrivare fin lì. Al momento mi sto allenando in palestra per poi riprendere a sciare in settembre”.
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