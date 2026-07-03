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Mobilità a zero emissioni, in Alto Adige nasce la Hydrogen Adige Valley

ROMA (ITALPRESS) – Dall’energia del sole all’idrogeno verde per alimentare gli autobus. A Bolzano nasce Hydrogen Adige Valley, il progetto di Provincia, SASA e Alperia che punta a integrare energia rinnovabile e trasporto pubblico a zero emissioni.
L’investimento è di circa 35 milioni di euro, finanziato anche con fondi Next Generation EU.
Il nuovo impianto comprende un elettrolizzatore da 2 megawatt, capace di produrre almeno 360 chilogrammi di idrogeno verde al giorno, alimentato anche da un parco fotovoltaico da 1,5 megawatt realizzato sopra un parcheggio autobus.
L’idrogeno rifornirà i mezzi del trasporto pubblico nelle stazioni di Bolzano e Merano, mentre SASA punta a far crescere la propria flotta da circa 50 a oltre 120 autobus a zero emissioni entro il 2030.
Il progetto rientra nello sviluppo del Brennero Green Corridor, il corridoio europeo a basse emissioni, e rafforza il ruolo dell’Alto Adige come laboratorio per la mobilità sostenibile e l’autonomia energetica.
mgg/gtr/col

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