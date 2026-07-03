Ultime News

3 Lug 2026 Morte di Claudio Benelli, Castelleone sotto shock: “È una tragedia grandissima”
3 Lug 2026 Uno sguardo di troppo scatena il pestaggio nel piazzale dei bus: una condanna per lesioni
3 Lug 2026 Processato per alcol, ha la sindrome dell’auto-birrificio: assolto dopo il calvario
3 Lug 2026 Fulignati a un passo dal rinnovo: la Cremonese pianifica il futuro tra conferme e prestiti
3 Lug 2026 Sanità, al territorio cremonese quasi 2 milioni per potenziare sicurezza e tecnologia
Video Pillole

“Non è caldo, è crisi climatica”, l’allarme di Legambiente

ROMA (ITALPRESS) – Non è solo caldo: è crisi climatica. È il messaggio lanciato da Goletta Verde di Legambiente, partita lungo l’Adriatico per richiamare l’attenzione sugli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. L’associazione chiede al Governo interventi più rapidi per l’adattamento, risorse dedicate e una strategia nazionale per i cosiddetti rifugi climatici nelle città.
A preoccupare sono soprattutto i dati sul Mediterraneo. Secondo l’elaborazione di Legambiente sui dati del programma europeo Copernicus, nel mese di giugno la temperatura superficiale dell’Adriatico ha superato i 23 gradi, mentre quella del Tirreno ha raggiunto oltre 24 gradi. Un riscaldamento che favorisce la tropicalizzazione del mare e la diffusione di specie aliene, come il granchio blu e il pesce scorpione. Sul fronte urbano, invece, resta insufficiente il numero di spazi pubblici dove trovare sollievo durante le ondate di calore. Nelle principali città italiane Legambiente ha censito circa 280 rifugi climatici, ma ne servirebbero almeno 700 solo negli otto comuni monitorati e quasi 6 mila su scala nazionale. Un divario che, secondo l’associazione, rende sempre più urgente preparare le città a convivere con un clima che cambia.
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...