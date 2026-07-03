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Paltrinieri “Fair-play significa competizione sana”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono molto contento, avevo sempre sentito parlare bene di questo premio da amici e colleghi che erano venuti e sono contento di esserci anch’io quest’anno. Per me avere fair play nel mondo dello sport vuol dire mettere in primo piano la competizione sana, tralasciando il tuo risultato personale”. Lo ha detto il nuotatore Gregorio Paltrinieri insignito ieri sera a Firenze, nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro del Maggio Musicale, del Premio internazionale Fair Play Menarini. “A me piace competere, poi che vinca o che perda, che succedano cose belle o brutte in gara, quello è un altro discorso – ha aggiunto il fuoriclasse azzurro – Io mi alleno per competere perché questa è la cosa che voglio, una sana competizione con i miei amici, con i miei compagni, belle gare: poi naturalmente è sport, non possono essere tutte belle gare per me, però lo sport pulito, fatto bene, è la cosa più bella del mondo”.
xb8/mc/gtr

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