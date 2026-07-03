Realpolitik – Nuovi equilibri in Medio Oriente?





ROMA (ITALPRESS) – La tregua tra Stati Uniti e Iran resta fragile, ma resiste perché nessuno dei due attori ha interesse a tornare a un conflitto aperto. La crisi ha modificato gli equilibri del Medio Oriente, spingendo Washington verso una nuova fase di negoziazione con Teheran. Il confronto ha ridimensionato l’ipotesi di un contenimento militare dell’Iran e favorito il ruolo dei Paesi sunniti moderati. Gli Accordi di Abramo e il ruolo regionale di Israele risultano temporaneamente rallentati. Il nuovo equilibrio rimane incerto: la questione della sicurezza israeliana resta il principale nodo da risolvere. Nella nuova puntata del format di Italpress “Realpolitik”, l’ambasciatore Giampiero Massolo analizza, il nuovo equilibrio di potenza in Medio Oriente e le prospettive dei rapporti tra Stati Uniti, Iran e gli attori regionali.

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