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Schifani “Si apre la possibilità di ridurre il costo dell’energia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Si apre la possibilità di ridurre il costo dell’energia dei siciliani. La Regione Siciliana ha più volte richiamato l’attenzione del governo nazionale e delle autorità competenti e dopo la relazione annuale Arera contatteremo il presidente Dell’Acqua per una svolta importante per la competitività della nostra Isola e per il contenimento dei costi energetici”. Lo dice il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

trl/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

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