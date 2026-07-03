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Tg Economia – 3/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Welfare aziendale in crescita nelle pmi
– Federmanager, focus su fiscalità premiale e giovani
– Turismo, crollano le presenze in Italia dal Golfo Persico
– Rottamazione quinquies, pagamenti in scadenza

mgg/abr/gsl

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