Video Pillole
Tg Economia – 3/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Welfare aziendale in crescita nelle pmi
– Federmanager, focus su fiscalità premiale e giovani
– Turismo, crollano le presenze in Italia dal Golfo Persico
– Rottamazione quinquies, pagamenti in scadenza
– Welfare aziendale in crescita nelle pmi
– Federmanager, focus su fiscalità premiale e giovani
– Turismo, crollano le presenze in Italia dal Golfo Persico
– Rottamazione quinquies, pagamenti in scadenza
mgg/abr/gsl
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