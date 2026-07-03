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Tg News – 3/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Furto Fentanyl ad ospedale israelitico Roma, Procura apre indagine
– L’attentatrice di Monaco è una ucraina passata per l’Italia
– Autobus precipita in burrone in Pakistan, almeno 40 morti
– Iran, la salma di Ali Khamenei nella Grande Moschea
– Si tuffa di notte in una piscina pubblica a Milano e annega
– Saldi al via, 7 italiani su 10 pronti all’acquisto
– Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli
– Sindacati, Bombardieri: “Segnali forti di unità Cgil, Cisl e Uil”
– Previsioni 3B Meteo 4 Luglio
azn

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