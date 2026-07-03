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Tg Sport – 3/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026, Portogallo, Spagna e Svizzera volano agli ottavi
– C’è l’ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli
– Mercato Inter: assalto a Chalobah per la difesa, ipotesi Nathan Aké
– Juve: mirino del Bayern su Bremer, pesa il settlement agreement
– Wimbledon, poker azzurro con una super maratona di Sonego
– F1, a Silverstone graffia Hamilton: il britannico davanti nelle prime libere
– Premio Fair Play Menarini: Milito incorona Messi e Lautaro
azn

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