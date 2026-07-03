Tg Sport – 3/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Mondiali 2026, Portogallo, Spagna e Svizzera volano agli ottavi

– C’è l’ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

– Mercato Inter: assalto a Chalobah per la difesa, ipotesi Nathan Aké

– Juve: mirino del Bayern su Bremer, pesa il settlement agreement

– Wimbledon, poker azzurro con una super maratona di Sonego

– F1, a Silverstone graffia Hamilton: il britannico davanti nelle prime libere

– Premio Fair Play Menarini: Milito incorona Messi e Lautaro

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