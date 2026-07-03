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Welfare aziendale, pmi campane si distinguono per crescita e impatto

NAPOLI (ITALPRESS) – Le imprese campane esprimono forme significative di impegno sociale, contribuendo in modo articolato al rafforzamento del sistema di welfare territoriale, pubblico e privato. E’ quanto emerso in occasione della presentazione a Napoli del Rapporto Welfare Index PMI Campania di Generali. La partecipazione al progetto è ampia e continuativa: 405 imprese hanno partecipato all’ultima edizione e 1.736 dall’avvio del progetto nel 2016.
f08/mgg/gtr

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