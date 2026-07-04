Medicina Top – 4/7/2026

MILANO (ITALPRESS) – Gli infortuni alla mano che possono verificarsi facendo sport e alcuni preziosi consigli per la longevità: sono i temi dell’ottantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Giorgio Pivato, responsabile della Chirurgia della mano di tutte le Strutture del gruppo Humanitas (Milano, Bergamo, Catania e Torino), e Dario Leosco, professore ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGG. Con Bernardo Draghetti, commercialista e revisore dei conti di Milano, anima dello Studio Draghetti, con sedi anche a Londra e Lugano, parleremo del rapporto tra patrimonio e benessere per guardare al futuro con fiducia.

col3/gsl