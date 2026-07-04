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QuiEuropa Magazine – 4/7/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Con l’instabilità globale crescono le aspettative verso l’Ue
– Ucraina, da Bruxelles stanziati i primi 3,9 miliardi per l’acquisto di droni
– La Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali
– Con l’instabilità globale crescono le aspettative verso l’Ue
– Ucraina, da Bruxelles stanziati i primi 3,9 miliardi per l’acquisto di droni
– La Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali
sat/fsc/gsl
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