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QuiEuropa Magazine – 4/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Con l’instabilità globale crescono le aspettative verso l’Ue
– Ucraina, da Bruxelles stanziati i primi 3,9 miliardi per l’acquisto di droni
– La Commissione vara un pacchetto di semplificazioni fiscali

sat/fsc/gsl

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