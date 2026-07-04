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Ramondino “Con la Lituania sfida importante per cammino mondiale Italbasket”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “E’ importante innanzitutto per il risultato, sappiamo che è una partita che inciderà sul nostro percorso di qualificazione, perché alla fase successiva porteremo i risultati di questo primo girone, ma è importante anche perché questo gruppo che Luca Banchi, Gigi Datome e la Fip stanno provando ad allargare comprende giocatori emergenti e quindi c’è anche la curiosità di vedere, man mano che si alza il livello della competizione e della posta in palio, come riusciamo ad adattarci a quanto troviamo in campo”. Lo ha dichiarato Marco Ramondino, ct ad interim dell’Italbasket, alla vigilia della sfida contro la Lituania valida per le qualificazioni per i Mondiali del Qatar.

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